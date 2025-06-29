Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе по видеоконференцсвязи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

"Путин примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту", - отметила программа.

Также в графике главы государства на следующую неделю - совещание с правительством, совещание по развитию новых регионов РФ и совещание с членами Совета безопасности.

Кроме того, у президента запланированы другие международные контакты и мероприятия по линии Агентства стратегических инициатив, сообщает программа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на месте - в Рио-де-Жанейро - Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Он объяснил решение главы государства не лететь лично на саммит в Бразилию "определенными сложностями в контексте требований МУС (Международный уголовный суд - ИФ)".

Саммит БРИКС пройдет в Бразилии в начале июля.