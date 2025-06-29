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Количество ожидающих проезда по Крымскому мосту машин превысило тысячу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают 1 075 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00 (мск - ИФ) В очереди со стороны Тамани находится 890 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 185 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа. Ориентировочное время ожидания со стороны Керчи не уточняется.

Крымский мост
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