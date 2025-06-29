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Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00 (по Москве - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Очереди автомобилей перед Крымским мостом росли с утра воскресенья, к 15:00 в них скопилось более тысячи машин, большая часть из них - со стороны Тамани.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины.

Крымский мост
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