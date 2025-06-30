Минтранс допустил возобновление рейсов из РФ в Доминикану в зимнем сезоне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Авиасообщение с Доминиканской Республикой может возобновиться в предстоящем зимнем сезоне "при достижении необходимых договоренностей", сообщили в Минтрансе РФ.

Тему обсудили авиавласти двух стран на площадке Росавиации по инициативе доминиканской стороны.

"Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла подчеркнул высокий интерес к возобновлению авиаперевозок и отметил, что российским туристам будут рады на курортах республики. Минтранс и Росавиация готовы оказать всестороннее содействие в этом вопросе", - говорится в сообщении российского ведомства.

Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено после введения санкций в отношении российской авиации. До 2023 года прямые рейсы в эту страну выполняли AZUR Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата. До пандемии COVID-19 пассажиропоток в Доминикану превышал 400 тыс. человек.