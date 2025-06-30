Временные ограничения введены в аэропорту Астрахани

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Астрахань", - говорится в сообщении.

В ночь на 29 июня ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты. К утру они были сняты.