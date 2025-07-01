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ЦБ РФ с 1 июля вводит лимиты на выдачу рискованной ипотеки и автокредитов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 июля вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу рискованной ипотеки и автокредитов.

На третий квартал регулятор ввел лимиты ипотечных кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% и первоначальным взносом менее 20%. Лимит по таким кредитам не должен превышать 2% от объема выдач кредитов на приобретение строящегося жилья (ДДУ) в течение третьего квартала (по данным ЦБ, доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 1%).

Для кредитов на приобретение ДДУ с ПДН не более 50% и первоначальным взносом менее 20%, а также ипотеки с ПДН свыше 80% и первоначальным взносом более 20% лимит составит 5% (доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 3%).

Лимит выдач на приобретение готового жилья с ПДН свыше 50% и LTV (соотношение величины основного долга по кредиту и справедливой стоимости предмета залога) более 80% в третьем квартале составит 10% (доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 8%).

Так как наращивание банками наиболее рискованных кредитов будет ограничено МПЛ, ЦБ с 1 июля снижает надбавки по таким кредитам с запретительного уровня.

Для автокредитов с ПДН в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для МФО. Для кредитов с ПДН свыше 80% ЦБ установил лимит на третий квартал в размере 5%.

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