Поиск

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле снижается на треть

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле составит 4 тыс. 739,3 рубля против 7 тыс. 119,8 рубля за тонну в июне.

Пошлина на подсолнечный шрот снижается до 1 тыс. 054,4 рубля с 1 тыс. 244,1 рубля за тонну.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 136,6 за тонну ($1 тыс. 153,9 месяц назад), на шрот - $221,3 ($219,8).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд вынесет приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову

СЖР требует освободить задержанных в Азербайджане российских журналистов

Военная операция на Украине

Пасечник заявил о переходе всей территории ЛНР под российский контроль

Что произошло за день: понедельник, 30 июня

Daimler Truck включена в российский санкционный список

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Фермеры попросили Минсельхоз создать единую цифровую систему для малых хозяйств

Сменился гендиректор "Мечела"

Московская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении Юрия Дудя

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6633 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана404 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });