Экипажи катеров ТОФ провели противодиверсионное учение в Приморье

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае провели противодиверсионное учение с экипажами катеров "Грачонок" вблизи пунктов базирования кораблей и судов ТОФ, сообщила пресс-служба флота.

Личный состав отработал патрулирование в назначенных районах и организацию охраны и обороны кораблей в пунктах базирования и на незащищенном рейде.

"В одном из полигонов боевой подготовки экипажи выполнили стрельбы по надводным целям из крупнокалиберного пулемета и по подводным целям из противодиверсионных гранатометов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции "Анапа""", - говорится в сообщении.

Используя опыт специальной военной операции, пулеметные расчеты отразили нападение безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Экипажи противодиверсионных катеров совместно с боевыми пловцами отряда по борьбе с диверсантами отработали предотвращение проникновения условных подводных диверсантов и необитаемых аппаратов к кораблям, стоящим в пункте базирования.