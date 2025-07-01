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При атаке дронов в Удмуртии погибли три человека, 35 госпитализированы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске погибли три человека, еще более тридцати госпитализированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"К огромному сожалению у нас 3 погибших. Близким - глубочайшие соболезнования", - написал он в своем телеграм-канале.

"На данный момент госпитализированы 35 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил глава региона.

Бречалов отметил, что при оказании помощи пострадавшим медики консультируются с коллегами из федерального центра.

"Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь", - добавил глава региона.

Бречалов также сообщил в своем телеграм-канале, что провел беседу с президентом РФ.

"Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших", - сказал Бречалов.

Он добавил, что глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что во вторник беспилотники атаковали одно из предприятий города. Бречалов заявлял, что есть погибшие и тяжелораненые.

Александр Бречалов Ижевск Удмуртия
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