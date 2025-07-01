Минобороны РФ сообщило об ударе по системе управления ВСУ и складам боеприпасов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли поражение системе управления ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

За сутки сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, пять авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 173 дрона самолетного типа ВСУ, заявили в министерстве.

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