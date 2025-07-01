Российские военные заявили об ударах по ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки улучшили положение в зоне СВО, нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда специального назначения "Химера" ГУР в районах населённых пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны, распространённом во вторник.

Нанесены удары по украинским вооружённым формированиям в Харьковской области, говорится в сводке.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области, информирует Минобороны.

По его данным, ВСУ потеряли в этих боях до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12.