Минобороны сообщило об улучшении позиций группировками "Запад", "Южная" и "Центр"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Войска группировок "Запад", "Южная" и "Центр" за сутки улучшили позиции в зоне СВО, "Восток" - продвигается в глубину обороны украинских войск, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Солёное, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны.

Войска группировок "Южная" и "Центр" также улучшили занимаемые позиции, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны украинских войск, говорится в сводке.

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