Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь пяти дронов ВСУ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В ночь на среду над тремя российскими регионами уничтожено пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Курской и Ростовской областей и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении министерства.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки БПЛА на Новошахтинск и Аксайский район.