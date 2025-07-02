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В России число категорий судебных дел с постоянным сроком хранения сократили с 20 до 3

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов заявил о существенном сокращении категорий судебных дел, подлежащих постоянному хранению.

"Количество категорий дел с постоянным сроком хранения сокращено с 20 категорий до 3. Оставлены уголовные дела о преступлениях, за которые назначено пожизненное лишение свободы, и гражданские дела о политических репрессиях". - сказал он на выездном заседании Совета судей России, прошедшем в Тюмени.

По его словам, такое решение связано с необходимостью оптимизации судебных архивов в федеральных судах, наполненность которых составляет до 96%.

Иванов отметил, что в настоящее время райсудами пересмотрено почти 20 млн дел (40%), из которых выделено к уничтожению почти 12 млн.

Председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил необходимость перевода хранящихся в судах дел в электронный формат.

"Мы пытаемся перевести в электронный вид все эти дела, но это тоже затратное дело. И делается это не одноминутно, это делается в какой-то определенный промежуток времени. Мы сейчас этим занимаемся и проблему обсуждаем", - отметил Момотов.

Владислав Иванов Виктор Момотов Совет судей Верховный суд
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