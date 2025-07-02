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Иностранцам не стали запрещать работать курьерами и таксистами в Петербурге

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не стали утверждать постановление, проектом которого с 1 июля запрещалось иностранным гражданам работать курьерами и таксистами.

При этом с 1 июля власти ограничили для курьеров скорость передвижения.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим доставку товаров, обеспечить ограничение максимальной скорости движения до 10 км/ч при движении курьеров, осуществляющих доставки товаров на транспортных средствах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам на территории Петербурга", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

В то же время курьерам запрещено движение на транспортных средствах по ряду улиц, указанному в постановлении. О гражданстве сотрудников в постановлении не говорится.

Кроме того, с 15 июля курьеров необходимо обеспечить устройствами для определения их местонахождения. С этого дня петербургские курьеры также должны будут опрятно выглядеть. Согласно документу, в силе осталось требование формирования реестра с полными данными курьеров.

В документе ранее предлагалось ввести с 1 июля ограничение на скорость движения для курьеров на электросамокатах и велосипедах не выше 15 км/ч.

Петербург
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