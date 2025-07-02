Росстат сообщил о росте производства яиц в мае на 6%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России в мае производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 4,3 млрд штук, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

За пять месяцев производство выросло на 4,5%, до 19,6 млрд штук.

По данным Росстата, производство скота и птицы (на убой, в живом весе) в мае в годовом выражении снизилось на 0,3%, до 1,3 млн тонн, за пять месяцев - выросло на 0,2%, до 6,5 млн тонн.

Производство молока в мае сохранилось на уровне прошлого года - 3,1 млн тонн, за пять месяцев - выросло на 0,7%, до 13,6 млн тонн.

В сельхозорганизациях в мае было произведено 1,165 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 0,2% больше прошлогоднего. В том числе крупного рогатого скота - 89,9 тыс. тонн (на 7,2% меньше), свиней - 491,3 тыс. тонн (на 1,8% меньше), птицы - 581,6 тыс. тонн (на 3,3% больше). За пять месяцев производство скота и птицы выросло на 0,8%, в том числе крупного рогатого скота - снизилось на 3,3%, свиней - на 1,2%, птицы - выросло на 3,4%. Натуральные показатели не приведены.

Росстат также сообщил, что на конец мая поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 16,9 млн голов (на 3,9% меньше, чем годом ранее), из него коров - 7,3 млн (на 3,4% меньше). Поголовье свиней составляло 29 млн голов (на 1,6% меньше), овец и коз - 20,4 млн голов (на 5,5% меньше).

В структуре поголовья на хозяйства населения приходилось 38,5% численности крупного рогатого скота, 5,7% свиней, 43,9% овец и коз (на конец мая 2024 года - соответственно 38,7%, 6,2%, 44,2%).

В сельхозорганизациях на конец мая 2025 года по сравнению с такой же датой 2024 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,1%, коров - на 2,4%, свиней - на 0,9%, овец и коз - на 8,7%, поголовье птицы выросло на 2,6%.