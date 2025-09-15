В России сельхозорганизации увеличили производство яиц на 6,4%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации за восемь месяцев 2025 года произвели 26,6 млрд яиц, что на 6,4% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. В августе производство также выросло на 6,4%, до 3,4 млрд яиц.

По данным Росстата, за восемь месяцев сельхозорганизации реализовали 23,4 млрд яиц, что на 6% больше, чем год назад. В августе продажи выросли на 6,4%, до 3 млрд штук.

Производство птицы тоже увеличилось, но меньшими темпами. За 8 месяцев рост составил 3%, до 4,5 млн тонн (в живом весе), за август - 0,7%, до 568,1 тысячи тонн. Реализация птицы за 8 месяцев выросла на 2,7%, до 4,48 млн тонн. Но в августе было отмечено снижение на 1,7%, до 549,1 тысячи тонн.

Поголовье птицы на конец августа составляло 489,4 млн голов, что на 1% больше, чем год назад.

Росстат также сообщил, что за 8 месяцев сельхозорганизации произвели 3,8 млн тонн свиней, что на 0,6% меньше прошлогоднего. Но в августе показатель положительный - рост на 1,2%, до 476,6 тысячи тонн. Крупного рогатого скота в январе-августе выращено 722 тысячи тонн (на 4,4% меньше), в августе - 84,7 тысячи тонн (на 11,4% меньше), овец и коз соответственно 15,4 тысячи тонн (на 0,4% меньше) и 2,1 тысячи тонн (на 9,9% меньше).

Всего сельхозорганизации за 8 месяцев произвели 9,1 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 0,8% больше, чем годом ранее. В августе производство снизилось на 0,2%, до 1,13 млн тонн.

Надой молока за 8 месяцев увеличился на 3,2%, до 14,4 млн тонн, в августе - на 4,2%, до 1,8 млн тонн.

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец августа составляло 7,541 млн голов (на 1,3% меньше, чем год назад), в том числе 3,026 млн коров (на 1,6% меньше). Численность свиней выросла на 2,2%, до 27,58 млн голов, овец и коз - снизилась на 8,6%, до 2,901 млн голов.