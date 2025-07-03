Поиск

Поддержка российских угольщиков составит десятки миллиардов рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем финансовой поддержки российской угольной отрасли составит десятки миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ, статс-секретарь Алексей Сазанов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"Да, в нашей части в форме отсрочек и рассрочек по налогам и сборам", - сказал замглавы Минфина, отвечая на вопрос издания о том, действительно ли рассматриваются меры поддержки угольной отрасли.

Он отметил, что "пока нет конкретного текста постановления правительства, ответить сложно", насколько это будет ощутимо для бюджета.

"Решение концептуально принято, но пока не определено, кто попадет в периметр отсрочки. Надо понимать, что угольная отрасль большая, в ней работает много людей. Отсрочка будет касаться страховых взносов и НДПИ. Речь будет идти о десятках миллиардов рублей", - уточнил Сазанов в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что в конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство РФ.

Алексей Сазанов Минфин правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, двое ранены при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });