Поддержка российских угольщиков составит десятки миллиардов рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем финансовой поддержки российской угольной отрасли составит десятки миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ, статс-секретарь Алексей Сазанов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"Да, в нашей части в форме отсрочек и рассрочек по налогам и сборам", - сказал замглавы Минфина, отвечая на вопрос издания о том, действительно ли рассматриваются меры поддержки угольной отрасли.

Он отметил, что "пока нет конкретного текста постановления правительства, ответить сложно", насколько это будет ощутимо для бюджета.

"Решение концептуально принято, но пока не определено, кто попадет в периметр отсрочки. Надо понимать, что угольная отрасль большая, в ней работает много людей. Отсрочка будет касаться страховых взносов и НДПИ. Речь будет идти о десятках миллиардов рублей", - уточнил Сазанов в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что в конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий отрасли, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Предприятиям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным компаниям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство РФ.