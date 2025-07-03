Один человек погиб, двое ранены при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Женщина погибла, два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника на частный жилой дом в Липецком округе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения", - написал Артамонов в своем телеграм-канале в четверг.