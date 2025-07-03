Дрон попал в строящуюся многоэтажку в Ельце

Пострадавших нет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник попал в строящийся многоквартирный дом в Ельце, повреждено остекление заселенной части здания, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Артамонов также опубликовал фото, на котором видны повреждения на верхних этажах строящегося здания.