Поиск

Дрон попал в строящуюся многоэтажку в Ельце

Пострадавших нет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник попал в строящийся многоквартирный дом в Ельце, повреждено остекление заселенной части здания, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В РоссииОдин человек погиб, двое ранены при падении обломков БПЛА в Липецкой областиЧитать подробнее

"Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Артамонов также опубликовал фото, на котором видны повреждения на верхних этажах строящегося здания.

Игорь Артамонов Липецкая область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб, двое ранены при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });