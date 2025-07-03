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Минцифры поручено изучить вопрос создания консорциума по разработке российской ERP-системы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Минцифры и отраслевым комитетам по замещению зарубежных цифровых решений изучить вопрос создания консорциума по разработке российской ERP-системы (программный комплекс для планирования управления ресурсами предприятия). Об этом говорится в перечне поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам конференции ЦИПР.

Так, министерству и отраслевым комитетам предстоит подготовить предложения по составу участников и регламенту работы такого консорциума. Это должно быть сделано в IV квартале текущего года.

Мишустин еще в рамках ЦИПР предложил компаниям-участникам (заказчикам) индустриальных центров компетенции (ИЦК) формировать консорциумы для создания сложных ИТ-решений, предназначенных для замены иностранных продуктов. В частности, для замены ERP-системы германской SAP, ушедшей с российского рынка.

Тогда председатель правительства предложил "Фармстандарту" и "Северстали" (входят в разные ИЦК - ИФ) совместно поучаствовать в формировании решения для замены программного обеспечения (ПО) SAP. В том числе изучить опыт "Российских железных дорог" (РЖД) и "1С", которые совместно создают систему управления ресурсами (СУР), предназначенную для замены SAP в РЖД.

При этом председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов отмечал, что у компании пока отрицательный опыт работы над заменой ERP от SAP.

"Создание полноценного аналога ERP гораздо дороже и сложнее и требует более филигранной проработки, - говорил Мордашов. - Попробовали решение компании "Консист" ("Консист Бизнес Групп", входит в ИТ-холдинг "Ланит" - ИФ), однако оно плохо соответствует металлургическим системам. Сейчас компания тестирует решение от другого вендора - "Глобал" (ООО "Бизнес технологии")".

В свою очередь, исполнительный директор "Фармстандарта" Виктор Харитонов отмечал, что группа проводит замену ПО SAP на продукты "1С". А гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров заявлял о готовности компании делиться своими наработками.

В конце прошлого года компания "Технологии доверия" ("ТеДо", прежде PWC) отмечала, что только госкомпании в 2022-2024 годах инвестировали в российское ПО 922 млрд рублей, а инвестиции компаний всех отраслей в ИТ за последние 4 года превысили 4 трлн рублей. При этом подчеркивалось, что около 76% средних и крупных российских компаний начали разработку собственных ERP-систем, которые должны заменить аналоги западных вендоров (прежде всего SAP).

В эту "гонку" также включились - или включаются - многие ИТ-компании. Так, например, "Диасофт" (разработчик ПО для финансового сектора) начал развитие направления корпоративного ПО для нефинансового сектора, под которым подразумеваются собственная ERP-система и система управления человеческим капиталом. Причем в сегменте ERP компания ориентируется, в частности, на замену соответствующих решений германской SAP.

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