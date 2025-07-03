Роскомнадзор в I полугодии зафиксировал 35 утечек персональных данных

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) зафиксировал в I полугодии 35 утечек персональных данных, из-за которых в открытом доступе оказались более 39 млн записей о пользователях, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

Оказались скомпрометированы более 39 млн записей, сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства.

Там уточнили, что "за последние два месяца в Роскомнадзор поступила информация об инцидентах от пяти операторов".

Пресс-служба РКН также сообщила, что в 2025 году по фактам утечек персональных данных составлено шесть протоколов об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП РФ.

"Некоторым организациям вынесены штрафы и предупреждения, по другим дела находятся на рассмотрении в суде", - добавили в РКН.

Ранее в РКН сообщали, что с января по май зафиксировали 30 утечек на более чем 38 млн записей о пользователях, которые попали в открытый доступ. При этом месяцем ранее в ведомстве также заявляли о 30 случаях утечек в январе-апреле, а также 29 уведомлениях от компаний об инцидентах, повлекших утечки от компаний.

30 мая вступили в силу новые составы административных нарушений, а также существенно большие штрафы за нарушения в сфере оборота персональных данных, в том числе оборотные штрафы за повторные утечки данных.