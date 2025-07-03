Банк России получил замечания по регуляторным инициативам для рынка НПФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) предложенные изменения по вложениям пенсионных резервов, в частности, по концентрационным лимитам, но корректировок в проект указания не планирует, заявил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Они обсуждаются, мы находимся в диалоге с рынком. Есть ряд моментов, по которым рынок выражает некоторую озабоченность, в частности, вопросы, связанные с ограничениями концентрации, что мы ее несколько ужимаем. Но мы убеждены, что диверсификация - это правильно, полезно и хорошо", - сказал Габуния.

Он отметил, что финансовый рынок "точно позволяет с запасом укладываться в предложенные лимиты".

"Пока из того, что поступало - это были ключевые вещи. Просто там очень много связано, наоборот, с либерализацией - дополнительные бумаги, в которые можно инвестировать, и так далее, здесь никто не возражает, пока, по крайней мере", - добавил зампред ЦБ.

Банк России ранее предложил отменить ряд лимитов на вложения пенсионных резервов в отдельные ценные бумаги и увеличить долю активов с повышенным риском. Проект указания регулятора, опубликованный в июне для общественного обсуждения, в частности, расширяет перечень акций, которые НПФ могут приобретать вне риск-лимита. Как пояснял ЦБ, речь идет о ценных бумагах порядка 60 компаний. Сейчас НПФ доступны акции 47 эмитентов из индекса МосБиржи. Лимит на вложения в активы с дополнительным уровнем риска планируется увеличить с 7% до 15% от стоимости пенсионных резервов.

В то же время регулятор предлагает к 2030 году ужесточить концентрационный лимит на вложения в одно юрлицо (группу связанных лиц) с 10% до 5% от стоимости активов, составляющих пенсионные резервы.

Другой проект указания ЦБ, опубликованный также в июне, предполагает постепенное повышение порога успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ: с 1 января 2027 года - с 75% до 90%, с 1 июля 2028 года - до 92,5%, с 1 января 2030 года - до 95%.