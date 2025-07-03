Число подсанкционных российских лиц в I полугодии выросло на 1,3 тысячи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за первое полугодие выросло на 1,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 39 774 фигуранта, из них 21 130 иностранных лиц и 18 644 - российских. На начало года эти показатели равнялись соответственно 37 231, 19 879 и 17 347.

Россию в списках представляют 9 989 физических лиц и 8 655 компаний по сравнению с 9 213 и 8 134 на начало года.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 15,1% занимаются оптовой торговлей, 9% - научными исследованиями и разработками, 6,6% - производством компьютеров, электроники и оптики, 5,5% - оказанием финансовых услуг, 5,5% - разработкой программного обеспечения.

По "правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на 30 июня находились 6 603 российские компании.