Число подсанкционных российских лиц во II полугодии выросло на 1 тысячу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за второе полугодие выросло на 1 тыс., за весь 2025 год - на 2,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.

По состоянию на 28 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 41 614 фигурантов, из них 21 972 иностранных лица и 19 642 российских. На начало года эти показатели равнялись соответственно 37 231, 19 879 и 17 347, а на 30 июня - 39 774, 21 130 и 18 644.

Россию в списках представляют 10 618 физлиц и 9 024 компании по сравнению с 9 989 и 8 655 компаний на конец I полугодия.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 15,3% занимаются оптовой торговлей, 8,6% - научными исследованиями и разработками, 6,5% - производством компьютеров, электроники и оптики, по 5,5% - оказанием финансовых услуг и разработкой программного обеспечения.

По "правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury), санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. Под риском распространения действия этого правила на 28 декабря находились 6 669 российских компаний.

Россия побила рекорд по сбору масличных культур в 2025 г., несмотря на засуху на юге

Пилот по сдаче онлайн-экзаменов с использованием биометрии запустят в начале 2026 года

Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Минобороны России раскрыло подробности атаки дронов на резиденцию президента

Первыми получателями российской мРНК-вакцины против рака станут пациенты с меланомой

Что произошло за день: понедельник, 29 декабря

Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

