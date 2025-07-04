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Лавров надеется на участие саудовского наследного принца в мероприятиях осенью в Москве и Сочи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на личное участие наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана в запланированных в России на осень мероприятиях, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с саудовским министром иностранных дел принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Нам важно подготовиться к двум крупным мероприятиям, которые мы согласовали на этот год. На 11 сентября намечено 8-е министерское заседание стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств залива в Сочи. И 15 октября в Москве согласовано проведение первого в истории российско-арабского саммита. Мы очень надеемся на личное участие наследного принца, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана", - сказал Лавров.

Он отметил, что личные отношения наследного принца с президентом Владимиром Путиным задают темп и тональность двусторонних отношений и являются залогом их поступательного взаимовыгодного развития.

МИД Сергей Лавров Мухаммед бен Сальман Саудовская Аравия Фейсал бен Фархан Аль Сауд
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