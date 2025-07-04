Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Предтечино в ДНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что "Южная" группировка войск ведет продвижение вглубь украинской обороны, взяла под контроль село Предтечино в ДНР.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве в пятницу.

Там заявили, что подразделения группировки за неделю нанесли удары по 11 бригадам ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер М113, 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.