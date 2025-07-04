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В России приостановлено начисление пеней по налогам и страховым взносам для мобилизованных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Граждане, призванные по мобилизации, на период военной службы освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам, предусмотренных Налоговым кодексом, подписано соответствующее постановление правительства.

"Приостановка начисления пеней будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения - до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Решение распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и одновременно единственным учредителем.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года

Принятое решение - часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан и предпринимателей. В числе таких мер - отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, продление сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам, учет в страховом стаже в двойном размере периода участия в специальной военной операции, освобождение от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы.

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