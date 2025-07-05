Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 371 дрона ВСУ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российскими военными за сутки сбит 371 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

Российские военные заявили, что уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что за сутки также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, складам горючего и военно-технического имущества ВСУ, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.