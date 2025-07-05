Минобороны РФ заявило, что российская армия улучшила положение в Сумской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группировка "Север" улучшила позиции в Сумской области, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Подразделения группировок "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне СВО, следует из сообщения министерства.

"Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне действий группировки "Север" ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, подразделения "Востока" нанесли удары по украинским силам в ДНР и Запорожской области, ВСУ потеряли более 155 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Резниковка, Часов Яр, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВСУ в зоне действий "Южной" группировки за сутки потеряли до 140 военнослужащих.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи, нанесла удары по подразделениям ВСУ и Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области, Украина потеряла до 440 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ за сутки потеряли более 230 человек.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих", - говорится в сообщении.

