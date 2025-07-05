Минобороны РФ заявило об уничтожении 48 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 13:50 до 19:00 субботы отразили атаку 48 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Среди сбитых дронов - пять над московским регионом. Два украинских беспилотника летели на Москву, заявило министерство.

Кроме того, 17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над Орловской, по 5 - над Смоленской и Калужской, по два - над Курской областью и Крымом, один - над территорией Ярославской области.