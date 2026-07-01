На Байкале демонтировали треть объектов целлюлозно-бумажного комбината

БЦБК в 2013 году Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Байкальске завершили демонтаж трети от общего числа объектов недействующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, на территории которого создана ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Берег Байкала", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области после поездки туда губернатора Игоря Кобзева и вице-премьера Дмитрия Патрушева.

"Здесь ведется системная работа по ликвидации накопленного вреда: уже разработаны природоподобные технологии очистки и рекультивации, одобренные Научным советом РАН. Развитием территории промышленной площадки предприятия занимается "ВЭБ.РФ" совместно с Иркутской областью. На данный момент завершен демонтаж трети от общего числа объектов комбината", - говорится в сообщении.

В 2026-2028 годах в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" на отдельных картах полигона БЦБК пройдут опытно-промышленные испытания этих технологий.

"Наша задача - не просто убрать последствия прошлого, а вернуть территории безопасный статус и сохранить хрупкое равновесие рядом с Байкалом. Мы действуем по научно обоснованному плану и строго контролируем каждый этап", - заявил Кобзев.

Правительство региона "ведет системную работу по поиску технологии устранения отходов с карт-накопителей БЦБК".

"Приоритетом остается максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот при строгом соблюдении природоохранных требований", - отмечается в сообщении.

Байкальск - город на южном берегу озера Байкал с населением около 13 тысяч человек. Он входит в перечень моногородов - ранее его градообразующим предприятием был БЦБК, построенный в 1966 году и остановленный в 2013 году из-за экологического вреда Байкалу.

В 2021 году "ВЭБ.РФ" в лице дочернего ООО "Центр развития Байкальского региона" выкупил имущественный комплекс БЦБК. Тогда же госкорпорация разработала стратегический мастер-план развития Байкальска, ставший основой программы социально-экономического развития города, рассчитанной до 2040 года и утвержденной федеральным правительством.

В 2025 году "ВЭБ.РФ" представил первый этап проекта комплексного развития территории бывшего БЦБК. Согласно документу, на месте комбината появится новый современный район Байкальска и всесезонный курорт международного уровня.

В 2025 году "ВЭБ.РФ" завершил первый этап демонтажа объектов БЦБК на берегу Байкала - снесены 17 объектов. Второй этап планируется завершить в 2027 году, будет снесено 150 объектов. Полностью демонтировать аварийные здания и сооружения БЦБК предполагается до конца 2027 года.

Кроме того сообщалось, что предполагается в 2028 году устранить возможные экологические угрозы для Байкала от отходов, прежде всего, шлам-лигнина, хранящихся на полигоне БЦБК. Выбраны технологии ликвидации, их запускают в работу.

ОЭЗ "Берег Байкала" была создана в марте 2026 года в границах разработанного ВЭБ.РФ комплексного проекта развития территории бывшего БЦБК. Определены первые потенциальные резиденты. Ожидается, что совокупный объем частных инвестиций превысит 10 млрд рублей, будет создано около 600 новых рабочих мест, совокупный объем налоговых отчислений превысит 3 млрд рублей.