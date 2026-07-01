Черногория открыла в России восемь визовых центров

Они пока рассчитаны на граждан третьих стран и на россиян, которые хотят пробыть в Черногории дольше месяца

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Черногория открыла визовые центры в Москве и еще семи городах России, пока они рассчитаны на проживающих в России граждан третьих стран и россиян, которые хотят отправиться в страну на срок больше 30 дней, сообщает оператор центров компания VFS Global.

"Заявители могут обратиться за оформлением виз в визовые центры, расположенные в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

По условиям соглашения России и Черногории, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

"Подача документов в визовые центры доступна гражданам стран, имеющим право на безвизовый въезд в Черногорию на ограниченный срок, если планируемая продолжительность пребывания превышает установленный безвизовый период. Так, граждане России и Белоруссии могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Если планируется пребывание продолжительностью от 30 до 90 дней, необходимо заранее оформить многократную визу", - говорится в сообщении.

Также подать документы в эти центры могут граждане третьих стран, которые живут в России и которым требуется виза для въезда в Черногорию. Это граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для граждан Казахстана безвизовый режим действует ежегодно с 1 марта по 1 октября и позволяет находиться в стране до 30 дней. Для поездки в зимний период или на большее количество дней им также нужна виза.

Граждане Грузии, Молдовы и Украины могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 90 дней. Она должны получать визу, если планируют поездку на более долгий срок.

Через российские центры смогут также подать документы на визу граждане ряда государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Подать документы в центры можно по предварительной записи на сайте VFS Global.

Осенью 2025 года в посольстве Черногории в России заявили о возможности введения виз для россиян с конца сентября 2026 года в связи с вступлением страны в Евросоюз. Туроператоры выразили сомнения в том, что визы действительно будут введены уже в этом году, так как на долю россиян приходится более 15% иностранного турпотока в Черногорию, и ее экономика сильно зависит от российских туристов. По прогнозу Российского союза туриндустрии, в случае введения шенгенских виз и оформления их по такой же процедуре, как в других странах Евросоюза, снижение турпотока может составить более 60%.

В 2025 году Черногорию, по данным статистического офиса страны, посетило 2,73 млн иностранных туристов, которые совершили 14,7 млн ночевок в объектах размещения. На россиян пришлось 16,4% ночевок или 2,4 млн.

В начале июня 2026 года в черногорском Тивате прошел саммит Евросоюза и стран Западных Балкан, по итогам которого был подтвержден статус Черногории как первоочередного кандидата на вступление в объединение. В ЕС прогнозируют, что страна может стать его членом в 2028 году.