В аэропорту Калуги отменены ограничения
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.
Ранее ограничения в калужском аэропорту были введены в пятницу, об их отмене сообщалось утром в воскресенье. В 15:35 снова было объявлено о временном ограничении работы аэропорта.
Между тем губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в воскресенье вечером об уничтожении еще четырех украинских дронов над регионом.
"Два БПЛА уничтожены на территории Барятинского района, по одному БПЛА - на территории Кировского и Боровского районов", - написал Шапша в своем телеграм-канале.