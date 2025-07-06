В аэропорту Калуги отменены ограничения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.

Ранее ограничения в калужском аэропорту были введены в пятницу, об их отмене сообщалось утром в воскресенье. В 15:35 снова было объявлено о временном ограничении работы аэропорта.

Между тем губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в воскресенье вечером об уничтожении еще четырех украинских дронов над регионом.

"Два БПЛА уничтожены на территории Барятинского района, по одному БПЛА - на территории Кировского и Боровского районов", - написал Шапша в своем телеграм-канале.