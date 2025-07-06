Военные заявили о нейтрализации 48 украинских дронов

Из них девять - в московском регионе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с 14:20 до 19:30 в воскресенье уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотников.

Девять дронов ВСУ нейтрализованы над московским регионом, из них шесть летели в сторону столицы, говорится в сообщении министерства.

Два украинских дрона сбиты над Ленинградской областью, сообщило министерство.

По информации Минобороны РФ, еще 13 украинских беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, 10 - над Брянской, по шесть - над Белгородской и Смоленской.

По одному беспилотнику ВСУ сбили над Курской и Новгородской областями, сообщили российские военные.