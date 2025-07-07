Поиск

В Ершове потушили открытое горение в пятиэтажке после взрыва газа

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Ершове в 14:39 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение в пострадавшем от взрыва газа жилом пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба управления МЧС по Саратовской области.

Погибших и пострадавших нет. 30 человек вышли из здания самостоятельно.

На месте работают 3 пожарных расчета и экстренные службы города.

Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже, за ним последовало частичное обрушение. Повреждения получили три квартиры.

МЧС Ершов Саратовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье

Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета

Прокуроры проверят обоснованность цен на такси при перебоях в работе интернета

Путин подписал закон о штрафах до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России

Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России

В саратовском Ершове произошло обрушение в пятиэтажке из-за взрыва газа

Песков отказался комментировать действия Генпрокуратуры в отношении ЮГК

Более 20 рейсов задержано или отменено в калининградском "Храброво"

Машины с системами РЭБ будут дежурить у мест массовых мероприятий в Ленобласти

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Никитин назначен и.о. главы Минтранса РФ после отставки Старовойта

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6687 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });