В Ершове потушили открытое горение в пятиэтажке после взрыва газа

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Ершове в 14:39 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение в пострадавшем от взрыва газа жилом пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба управления МЧС по Саратовской области.

Погибших и пострадавших нет. 30 человек вышли из здания самостоятельно.

На месте работают 3 пожарных расчета и экстренные службы города.

Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже, за ним последовало частичное обрушение. Повреждения получили три квартиры.