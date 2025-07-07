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Кандидат в министры транспорта Никитин встретился с фракциями Госдумы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пять думских фракций провели встречи с кандидатом в министры транспорта Андрея Никитина, сообщила пресс-служба палаты.

Комитет по транспорту рассмотрит кандидатуру Никитина 8 июля в 9:30. Совет Думы, на котором будет обсуждаться проект постановления профильного комитета, пройдет в тот же день в 11:00, после чего вопрос будет внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится в тот же день в 12:00.

Кандидатуру Никитина 7 июля внес в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее в этот день президент Владимир Путин снял с должности главы Минтранса Романа Старовойта и назначил Никитина врио министра. До этого Никитин был заместителем министра, курировал в ведомстве цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей.

Днем стало известно, что Старовойта нашли в Подмосковье мертвым, в СК предполагают суицид.

Минтранс Совет Думы Госдума Роман Старовойт Андрей Никитин
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