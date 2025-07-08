Пожар на складе в Екатеринбурге локализован на 3,5 тыс. кв. м., пострадавших нет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Огнеборцы локализовали пожар на складе в Екатеринбурге на 3,5 тыс. кв. м., к тушению привлечены два пожарных поезда, сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

"Площадь пожара составила 3,5 тыс м. квадратных (...) В данный момент пожар локализован. Дополнительно на тушение пожара задействовано два пожарных поезда. Погибших и пострадавших на пожаре нет", - приводятся слова Казакова в телеграм-канале МЧС Свердловской области.

По его словам, одна из сложностей в тушении заключалась в отсутствии наружного противопожарного водоснабжения в необходимом количестве.

На месте пожара работают 89 человек личного состава и 36 единиц техники, добавил представитель ведомтсва.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области сообщала, что отдел инстанции по региону организует проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.

Кроме того, сообщалось, что склад в Екатеринбурге горит на площади в 2500 кв. м., горит 4-этажное здание, частично обрушилась кровля.