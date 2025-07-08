Более 100 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией в Дагестане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Медицинскую помощь после вспышки острой кишечной инфекции в пяти селах Магарамкентского района Дагестана оказали 110 местным жителям, 18 из них находятся в больнице, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации во вторник.

Ранее сообщалось, что сотрудниками Роспотребнадзора проводится расследование поступившей 7 июля информации о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района республики.

По предварительным данным, случаи заболевания связаны с водой. В настоящее время проводится комплекс мер по локализации очага заболевания в пределах инкубационного периода.

Прокуратура Дагестана и следственное управление СКР по республике проводят по данному факту проверки.