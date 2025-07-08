Удары молний вызвали шесть новых лесных пожаров в Бурятии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Шесть новых лесных пожаров вызвали удары молний в Бурятии, сообщает республиканское Агентства лесного хозяйства во вторник.

"За прошедшие сутки в республике обнаружено 7 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском и Прибайкальском районах. Один пожар возник из-за обрыва ЛЭП, остальные из-за удара молний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидировано 6 очагов на площади 33 га, локализовано 5 пожаров на 4169 га.

Всего, по оперативным данным, утром 8 июля в регионе действуют 23 лесных пожара на общей площади 9855 га. Угрозы населенным пунктам нет.

На тушении работают 633 человека и 91 единица техники.

Ранее сообщалось, что на территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.