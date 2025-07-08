В Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В результате ДТП с участием маршрутки в городском округе Ступино в Подмосковье пострадали 15 пассажиров, сообщили в прокуратуре Московской области во вторник.

"По предварительным данным, около 12 часов 8 июля на автодороге в районе с. Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдению перевозчиком требований безопасности пассажирских перевозок. На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников.