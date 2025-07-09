В ночь на 9 июля нейтрализовано 86 украинских БПЛА в девяти регионах РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на среду 86 украинских беспилотников в девяти регионах России, сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 23 БПЛА нейтрализовано над Курской областью, 16 БПЛА - над Брянской областью, 15 БПЛА - над Тульской областью, по 12 БПЛА - над Белгородской и Орловской областями, 4 БПЛА - над Московским регионом, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА - над Смоленской областью, по 1 БПЛА - над Воронежской и Рязанской областями.