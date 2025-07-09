Что случилось этой ночью: среда, 9 июля

Трое погибших от атаки ВСУ в Курске, Пентагон приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом, Трамп направит Украине оборонительные вооружения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ночь на 9 июля нейтрализовано 86 украинских БПЛА в девяти регионах РФ. Два дрона летело на Москву.

- Три человека погибли в результате удара ВСУ по городскому пляжу Курска. Семеро, включая ребенка, ранены.

- Две женщины пострадали из-за атаки БПЛА на медучреждения в курском Рыльске. Одна госпитализирована, другой оказана помощь на месте.

- CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом. Канал ссылается на многочисленные источники.

- Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс. Президент подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву.

- "Челси" вышел в финал клубного ЧМ по футболу. В заключительном этапе клуб поборется за трофей с победителем матча "Реал" – "ПСЖ".