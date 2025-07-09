Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 9 июля

Трое погибших от атаки ВСУ в Курске, Пентагон приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом, Трамп направит Украине оборонительные вооружения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ночь на 9 июля нейтрализовано 86 украинских БПЛА в девяти регионах РФ. Два дрона летело на Москву.

- Три человека погибли в результате удара ВСУ по городскому пляжу Курска. Семеро, включая ребенка, ранены.

- Две женщины пострадали из-за атаки БПЛА на медучреждения в курском Рыльске. Одна госпитализирована, другой оказана помощь на месте.

- CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом. Канал ссылается на многочисленные источники.

- Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс. Президент подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву.

- "Челси" вышел в финал клубного ЧМ по футболу. В заключительном этапе клуб поборется за трофей с победителем матча "Реал" – "ПСЖ".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nasdaq завершил торги небольшим ростом

Nasdaq завершил торги небольшим ростом

CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

ЕС рассматривает создание фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины

Сенаторы США инициируют принятие законопроекта об антироссийских санкциях

Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс

Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс

Трамп подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву

Трамп подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву

Что произошло за день: вторник, 8 июля

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Axios узнал об обещании Трампа отправить Украине 10 ракет для ЗРК Patriot

Politico узнала о возможном возобновлении поставок помощи Киеву из США после ряда встреч

Politico узнала о возможном возобновлении поставок помощи Киеву из США после ряда встреч
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });