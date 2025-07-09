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Военные сообщили о групповом ударе по военным аэродромам Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины, был применен комплекс "Кинжал".

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - отметили в ведомстве.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили почти 240 различных целей, в том числе 226 украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- сообщили в Минобороны.

Там заявили, что в течение суток нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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