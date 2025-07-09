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Четвертое за сутки поле с пшеницей загорелось на Ставрополье

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют крупное возгорание на поле с пшеницей в пригороде Ипатово Ипатовского округа Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в среду.

"На южной окраине города Ипатово происходит горение пшеницы на корню, предварительно, на площади 20 га и сухой растительности - на 80 га", - говорится в сообщении.

На месте работают 14 человек и 16 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что до этого было ликвидировано еще одно возгорание на поле с пшеницей в поселке Каменка Благодарненского округа на площади 120 га.

Это уже третий и четвертый ландшафтные пожары на полях в Ставропольском крае за среду.

Первые два произошли в Грачевском округе на площади 60 и 120 га. Из-за плохой видимости было ограничено движение на 533-537 км федеральной автодороги "Астрахань - Элиста - Ставрополь". В настоящее время все ограничения там сняты.

Госавтоинспекция региона информировала, что в Ипатовском округе на 4-6 км автодороги "Ипатово - Золотаревка - Добровольное" ограничено движение из-за задымления проезжей части в результате возгорания в полях.

Ставропольский край МЧС РФ
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