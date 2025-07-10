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Сорокаградусная жара прогнозируются на юге Европейской части России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Температура выше 40 градусов прогнозируется в южных регионах Европейской части России, жара пришла и в регионы Северо-Западного федерального округа, где в Ленинградской области столбики термометров поднимутся выше плюс 30, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Такая теплая погода, жаркая погода характерна для всей европейской России. Предупреждения об опасной погоде выпущены в Москве и в сопредельных областях. Вся европейская территория России в такой жаркой погоде", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Мордовии ожидается аномально жаркая погода с 10 по 14 июля, температура будет на 7 градусов выше нормы - жара плюс 35 - плюс 37 градусов. В Краснодарском крае, исключая черноморское побережье, где температура до плюс 33 градусов, в большинстве регионов ожидается сильная жара: до 11 июля плюс 39 - плюс 40, а в период 12-14 июля - плюс 39 - плюс 41 градус. В Ставропольском крае 11-12 июля температура плюс 40 - плюс 42 градуса. На территории Астраханской области 11-13 июля - плюс 40 - плюс 42 градуса. На территории Ростовской области 11-13 июля - плюс 40 - плюс 42.

"Очень резко изменится температура на севере европейской России. Еще в четверг в Ленинградской области температура около плюс 20 градусов, но уже 11 июля - плюс 25 - плюс 30 градусов, а вот с субботы уже - плюс 32 градуса", - сказал Вильфанд.

Также температура повысится в Псковской области до плюс 36 градусов и в Новгородской области - до плюс 33.

Гидрометцентр Роман Вильфанд погода прогноз
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