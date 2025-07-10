Суд на Урале отказался отпустить из-под ареста одного из фигурантов дел об убийствах прошлых лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции на меру пресечения в виде ареста одному из фигурантов дел об убийствах прошлых лет Аязу Сафарову , сообщает пресс-служба инстанции.

"Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе облсуда "Интерфаксу" сообщили, что жалобы на арест еще троих фигурантов, Сафарова Бакира Мехди, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, суд рассмотрит в пятницу. По другим фигурантам даты еще не назначены.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дел арестованы восемь человек. Ранее арест обжаловала защита семи фигурантов: Сафарова Акифа, Сафарова Аяза Мохбалы оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы, Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Сафарова Камала, Абасова Азиза и Сафарова Бакира Мехди оглы.

Восьмой фигурант, Сафаров Мазахир Мохбалы оглы, подавать апелляцию не стал.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п."ж, з" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным на тот момент, были задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, по предварительным данным, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. 28 июня в МИД Азербайджана вызывался временный поверенный в делах РФ в Баку. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в рамках диалога руководства СК РФ и генпрокуратуры Азербайджана будут прояснены все имеющиеся вопросы.

"Наш руководитель Следственного комитета Бастрыкин находится в контакте с генпрокурором Азербайджана, и в рамках этого диалога, мы надеемся, будут прояснены все нюансы", - сказал он журналистам.