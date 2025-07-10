Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции и удостоенных за это звания Героя России, сообщает министерство обороны РФ.

"Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ, информирует ведомство.

Согласно распространенным видеокадрам, звания Героя России удостоены четыре военнослужащих Вооружённых сил РФ: трое старших лейтенантов и младший сержант.