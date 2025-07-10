Военные заявили об ударе по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Баратовка Николаевской области.

Как сообщили в ведомстве, для удара был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", все выявленные цели поражены.

Также российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома Украины.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.