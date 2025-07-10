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Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций группировками "Север", "Запад", "Южная", "Центр" и "Днепр"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Север", "Запад", "Южная", "Центр" и "Днепр" улучшили положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина (ДНР)", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, группировки войск "Север", "Южная" и "Днепр" улучшили тактическое положение. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что группировка "Восток" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ.

Вооруженные силы России за сутки сбили 185 украинских беспилотников и пять управляемых авиабомб противника, сообщает министерство обороны РФ.

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